В отчете Минюста США утверждается подкуп Кремлем ФИФА за право провести ЧМ-2018

В 2010 году РоSSия выиграла тендер.

В отчете Минюста США утверждается подкуп Кремлем ФИФА за право провести ЧМ-2018
Фото: Skysports.com

Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР вмешательства РоSSии в президентские выборы США 2016 года.

В частности, в докладе сообщается о подкупе роSSийским бизнесменом права принять Россией Чемпионата мира-2018.

"В июле 2011 года бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил предоставил отчет, в котором был кратко изложен предполагаемый разговор между тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым и председателем Правительства Владимиром Путиным.

Согласно отчету, в этом разговоре Путин признал, что один из роSSийских бизнесменов подкупил президента ФИФА (Йозеф Блаттер - прим.), чтобы РоSSия выиграла право на проведение ЧМ-2018", - приводит часть 430-страничного отчета Sky Sports.

"В 2012 году Стил познакомил представителей ФБР с двумя британскими чиновниками, владевших информацией о предполагаемых попытках РоSSии подкупить руководителей ФИФА.

Изучение отчета Стила показало, что он представил ФБР отчет в июне 2015 года, в котором сообщалось, что кремлевский чиновник признал, что Кремль подкупил руководителей ФИФА с целью получить право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года", – говорится в отчете.

Добавим, что в тендере на право принять Мундиаль-2018 также участвовали совместные заявки Нидерландов и Бельгии, а также Испании и Португалии.

Отметим, что бывший президент ФИФА Зепп Блаттер в отчете не упоминается.

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