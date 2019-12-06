Руис перевесил Джошуа аж на 21 килограмм

Мексиканец не сдержал слово "обуздать" свой вес.

Фото: ppsport.com
Чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Энди Руис (33–1, 22 КО) и бывший обладатель этих титулов Энтони Джошуа (22–1, 21 КО) 7 декабря в Саудовской Аравии проведут матч-реванш.

Накануне поединка боксеры приняли участие в традиционной церемонии взвешивания.

В подготовке к бою боксеры говорили о намерении сбросить вес, однако свои обещания выполнил лишь претендент – британец с точностью до полукилограмма сдержал слово, весы показали 107,5 кг при обещанных Джошуа 108. Отметим, перед первым поединком вес Энтони потянул на 112 кг.

В свою очередь, мексиканец по сравнению с первым боем даже потяжелел на 7 килограммов и весит 128,6 кг. Больший вес Энди показывал лишь в начале своей карьеры в 2009 году - в своем втором профессиональном бою Руис весил 132,6 кг.

Перевес в 21 кг – это многовато.

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