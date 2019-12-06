Ломаченко признан лучшим боксером года по версии WBO

Стопроцентный успех украинца в текущем году: два боя – дополнительно два титула.

Фото: #facebook#.com/VasylLomachenko Василий Ломаченко и чемпион мира в легчайшей весовой категории по версиям WBA и IBF Наоя Иноуэ

Украинский чемпион мира по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Награждение состоялось в Токио на Конвенции WBO. Видео опубликовано на странице Ломаченко в Facebook.

В 2019 году наш соотечественник провел два боя: в апреле он нокаутировал Энтони Кроллу и защитил два своих титула чемпиона по версиям WBA и WBO, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла и завоевал третий титул по версии WBC.

В 2020 году Ломаченко может стать абсолютным чемпионом мира, если выиграет чемпионский титул IBF в поединке против победителя боя между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом.