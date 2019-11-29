Новостей.COM ⇒
2019-11-29
"Александрия" потеряла шанс в плей-офф Лиги Европы
Украинская команда уступила немецкому "Вольфсбургу" - 0:1.
В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы ФК "Александрия" уступила немецкому "Вольфсбургу"
Матч на "Арена Львов" завершился со счетом 0:1.
Единственный гол в поединке Ваутер Вегорст забил с пенальти в компенсированное к первому тайму время.
Таким образом украинский клуб потерял шанс на выход в плей-офф турнира.
"Александрия" занимает последнее место в группе с тремя очками. В активе "Вольфсбурга", который гарантировал себе участие в 1/16 финала Лиги Европы, - восемь очков.
В заключительном туре "Александрия" в гостях встретится с "Гентом", "Вольфсбург" примет "Сент-Этьен".
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Forbes составил список теннисисток, заработавших за сезон больше $1 млн – Свитолина в рейтинге пятая
29.11.2019 02:17
29.11.2019 02:17
Турция и Австрия значительно приблизились к Украине в таблице коэффициентов УЕФА. Футбол »»
29.11.2019 10:47
29.11.2019 10:47
←+Ctrl+→