"Александрия" потеряла шанс в плей-офф Лиги Европы

Украинская команда уступила немецкому "Вольфсбургу" - 0:1.

"Александрия" потеряла шанс в плей-офф Лиги Европы

В матче пятого тура группового этапа Лиги Европы ФК "Александрия" уступила немецкому "Вольфсбургу"

Матч на "Арена Львов" завершился со счетом 0:1.

Единственный гол в поединке Ваутер Вегорст забил с пенальти в компенсированное к первому тайму время.

Таким образом украинский клуб потерял шанс на выход в плей-офф турнира.

"Александрия" занимает последнее место в группе с тремя очками. В активе "Вольфсбурга", который гарантировал себе участие в 1/16 финала Лиги Европы, - восемь очков.

В заключительном туре "Александрия" в гостях встретится с "Гентом", "Вольфсбург" примет "Сент-Этьен".

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