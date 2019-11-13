Украинец Лень блестяще провел матч НБА против "Денвера"

Алекс набрал 17 очков.

Украинец Лень блестяще провел матч НБА против "Денвера"
Алексей Лэнь
Фото: Атланта Хоукс

Украинский центровой "Атланты Хокс" Алексей Лэнь провел лучший для себя матч сезона.

В противостоянии с "Денвер Наггетс" (125:121) 26-летний украинец вышел со скамейки запасных и отыграл в сумме 22 минуты.

За время, проведенное на паркете, Алексей набрал 17 очков, при этом реализовал 5 из 6 двухочковых, 1/2 трехочковых и 4/8 штрафных.

Кроме того, Лень сделал 7 подборов, 1 ассист и 1 блок-шот.

Коэффициент "+/-" украинца составил +18.

Отметим, что ранее в сезоне Лэнь не набирал более 6 очков.

В Восточной конференции "Атланта" расположилась на 10-м месте, имея после 10-ти игр 4 победы.

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