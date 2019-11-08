Украина оторвалась от Турции в таблице коэффициентов УЕФА. Футбол

Накануне завершилась очередная футбольная еврокубковая неделя.

Все три украинские команды сыграли свои матчи вничью, что позволило Украине заработать три балла для таблицы коэффициентов УЕФА (за победу начисляется два очка, за ничью - 1).

Таким образом, общий вклад клубов в украинскую копилку коэффициентов выглядит следующим образом:

"Шахтер" - 8 очков

"Динамо" - 5,5 очков

"Заря" - 4 очка (завершила выступление)

"Александрия" - 3 очка

"Мариуполь" - 0,5 очка (завершил выступление)

Что составляет 21 очко или 4,2 балла. Это позволяет в сезоне занимать 14-е место, а по результатам последних пяти сезонов уверенно удерживать 10-е место.

При этом отставание от Бельгии увеличилось с 3 до 3,2 баллов, от Нидерландов – на 0,25 балла (проигрываем 1,05 балла против 0,8 – в предыдущий раз), а вот отрыв от Турции увеличился с 1,1 до 1,3 балла.

Напомним, десятая позиция, по сравнению с девятой, теряет определенные привилегии (второй призер национального чемпионата стартует в Лиге Чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап ЛЧ.