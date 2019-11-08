Пять клубов обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы

"Севилья", "Базель", "Селтик", "Эспаньол" и "Манчестер Юнайтед" - уже в 1/16 финала.

Накануне прошли матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы, по результатам которого определилась пятерка команд, обеспечившая себе европейскую весну.

В нее вошли два представителя Испании – "Севилья" и "Эспаньол", а также английский "Манчестер Юнайтед", шотландский "Селтик" и швейцарский "Базель".

При этом "Севилья" обеспечила себе выход в стадию плей-офф с первого места.