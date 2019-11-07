Михаил Кохан претендует на звание лучшего молодого легкоатлета мира

18-летний украинец выступает в метании молота.

Михаил Кохан претендует на звание лучшего молодого легкоатлета мира
Михаил Кохан
Фото: facebook.com/eau18ch

Украинский метатель молота Михаил Кохан попал в пятерку финалистов в номинации "Восходящая звезда" среди мировых легкоатлетов по итогам 2019 года.

Об этом сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций IАAF.

Кроме украинца Кохана на награду претендуют эфиоп Селемон Барега, бразилец Алисон дус Сантус, эфиоп Ламеча Гирма и норвежец Якоб Ингебригтсен.

В 2019-м 18-летний Кохан стал 5-м на взрослом чемпионате мира, побив мировой юниорский рекорд (84,73 м). По итогам года Кохан также вошел в пятерку претендентов в номинации "Восходящая звезда" среди европейских легкоатлетов.

Имя победителя будет названо во время торжественной церемонии награждения World Athletics Awards 23 ноября в Монако.

Накануне сообщалось, что 18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира по итогам 2019 года.

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