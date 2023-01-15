Новостей.COM ⇒
2023-01-15
Молодого футболіста збірної Німеччини підозрюють у фальсифікації віку
Сім'я гравця могла провести дані маніпуляції.
Мукоко - гравець дортмундської "Борусії"© «Иваново-Пресс»
Нападник дортмундської "Борусії" Юссуфа Мукоко підозрюється у підробці документів та зміні віку.
За інформацією австрійського видання Laola1, прийомний батько гравця надав одному з журналістів свідчення, де вказано 2000 народження форварда, а не 2004-й.
Зазначимо, що німецька футбольна спілка відмовилася коментувати ситуацію на запит Sportsmail, назвавши наведені дані спекуляцією.
18-річний німець Мукоко знаходиться у системі клубу з Дортмунда з 2016 року. У поточному сезоні він провів за "джмелів" 22 матчі у всіх турнірах, відзначившись шістьма голами та шістьма асистами.
За основну команду німецької національної збірної він дебютував 16 листопада 2022 року у товариському матчі.
Олексій Леонічев, ZN.ua