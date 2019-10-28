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2019-10-28
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Судья вовремя остановил поединок.
Фото: скриншот
Накануне в Монтвилле (штат Коннектикут, США) на Mohegan Sun Arena состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 232.
В одном из поединков вечера, в котором встретились Маркус Сурин и Девин Пауэл, случился странный эпизод уже после завершения боя.
Пауэл успешно провел удушающий своему сопернику, и, несмотря на то, что Сурин демонстративно сигнализировал, что с ним всё в порядке, показывая большой палец, судья принял решение оставить бой и присудить победу 31-летнему американцу.
Однако Маркус, пребывая в полуобморочном состоянии, попытался провести тейкдаун…против судьи.
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