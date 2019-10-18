Матч "Барселона" - "Реал" перенесен на неопределенный срок. Футбол

Наиболее вероятная дата проведения "Эль Классико" – 18 декабря.

Матч "Барселона" - "Реал" перенесен на неопределенный срок
Фото: AS

Матч 10-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом", который должен был состояться 26 октября на "Ноу Камп", перенесен из-за непростой политической ситуации в Каталонии, передает AS.

Решение о переносе игры было принято Комитетом по проведению соревнований (КПС) Испанской федерации футбола.

Правительство через Высший совет по спорту также рекомендовало не проводить игру в "Ноу Камп" 26 октября, считая проведение "Эль Классико" в это время "необоснованным", по причине отсутствия безопасности.

При этом наиболее вероятной датой проведения поединка КПС считает 18 декабря. Однако эта дата не устраивает руководство Ла Лиги, которое считает, что проведение "Эль Классико" в будний день (среда) может негативно сказаться на прибыли телевизионных операторов.

По итогам 8-и туров "Реал" лидирует в чемпионате Испании, опережая "Барселону" на два очка. В ближайшую субботу оба клуба сыграют на выезде - "блаугранас" против "Эйбара", а "бланкос" встретятся с "Мальоркой".

В последние дни в Барселоне вспыхнули протесты, возникшие в связи с вынесением судебного приговора девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия признала факт подмены допинг-проб московской лаборатории, - СМИ РоSSия признала факт подмены допинг-проб московской лаборатории, - СМИ
Украина победила действующих чемпионов Европы в отборе на Евро-2020. Футбол
Полицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. ФутболПолицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. Футбол
Украинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. ФутболУкраинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. Футбол
Ястремская победила россиянку в первом круге "Кубка Кремля"Ястремская победила россиянку в первом круге "Кубка Кремля"
Блок рекламы


Похожие новости
В матче Кубка Голландии футболист отпраздновал свой гол глотком пива из брошенного в него стаканаВ матче Кубка Голландии футболист отпраздновал свой гол глотком пива из брошенного в него стакана
"Реал" открыл в Украине очередные спортивные школы. Футбол"Реал" открыл в Украине очередные спортивные школы. Футбол
В чемпионате Англии футболист забил гол головой со своей половины поляВ чемпионате Англии футболист забил гол головой со своей половины поля
К вопросу проведения матча между "Барселоной" и "Реалом" подключилось испанское правительствоК вопросу проведения матча между "Барселоной" и "Реалом" подключилось испанское правительство
Ла Лига инициирует перенос матча между "Барселоной" и "Реалом" из столицы Каталонии в столицу Испании. ФутболЛа Лига инициирует перенос матча между "Барселоной" и "Реалом" из столицы Каталонии в столицу Испании. Футбол
УЕФА намерена лишить Турцию права проведения финала Лиги Чемпионов-2019/20. ФутболУЕФА намерена лишить Турцию права проведения финала Лиги Чемпионов-2019/20. Футбол
Полицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. ФутболПолицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. Футбол
Украинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. ФутболУкраинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. Футбол
КНДР и Южная Корея провели первый почти за 30 лет футбольный матч в Пхеньяне при пустых трибунахКНДР и Южная Корея провели первый почти за 30 лет футбольный матч в Пхеньяне при пустых трибунах
Английский фан умер в Болгарии в полицейском участке перед отборочным матчем Евро-2020Английский фан умер в Болгарии в полицейском участке перед отборочным матчем Евро-2020
Последние новости
Подгружаем последние новости