В матче Кубка Голландии футболист отпраздновал свой гол глотком пива из брошенного в него стакана

Шейон Харрисон ловко словил стакан с пивом после забитого гола.

В матче Кубка Голландии футболист отпраздновал свой гол глотком пива из брошенного в него стакана
Шейон Харрисон
Фото: скриншот

В рамках первого раунда Кубка Голландии клуб "Алмере Сити" на Mitsubishi Forklift Stadion принимал коллег по "Эрстедивизи" (Первый дивизион Нидерландов) клуб "Гоу Эхед Иглс".

Счет открыли хозяева, благодаря точному удару английского легионера Шейона Харрисона.

При этом форвард весьма забавно отпраздновал забитый им гол.

Когда игроки "Алмере" отмечали успех, Шейон первым увидел летящий в их сторону пластиковый пивной стакан, на радостях брошенный кем-то из фанов.

Форвард не растерялся и мертвой хваткой словил бокал, и даже приложился к содержимому, отхлебнув немного из стаканчика.

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Добавим, что в конечном итоге "Алмере" не смог удержать победный результат и вдесятером пропустил ответный гол – матч завершился вничью 1:1.

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