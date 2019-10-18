Умер американский боксер, который впал в кому после нокаута в андеркарте боя Усика

Патрик Дей скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы, полученной 13 октября.

?Умер американский боксер, который впал в кому после нокаута в андеркарте боя Усика
Американский боксер Патрик Дэй
Фото: wbcboxing.com

Умер 27-летний американский боксер Патрик Дэй, который находился в коме после поединка в андеркарте боя между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном.

Об этом сообщается на сайте Всемирного боксерского совета.

"WBC и его президент Маурисио Сулейман глубоко скорбят в связи со смертью Патрика Дея. Он умер сегодня в результате черепно-мозговой травмы, полученной 13 октября. WBC присоединяется к семье Патрика в это трудное время", - говорится в сообщении.

В ночь на 13 октября в Чикаго состоялся вечер профессионального бокса. В андеркарте главного боя между украинцем Александром Усиком и американцем Чаззом Уизерспуном бойцы первого среднего веса (до 69,9 кг) Чарльз Конвелл и Патрик Дэй из США оспаривали региональный титул по версии USBA (Американской боксерский ассоциации).

В 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дея вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии, а после госпитализации ему провели срочную операцию на головном мозге.

Напомним, в июле аргентинский боксер Уго Сантильян скончался в результате травм, которые он получил в поединке с чемпионом Уругвая Эдуардо Абреу.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSия признала факт подмены допинг-проб московской лаборатории, - СМИ РоSSия признала факт подмены допинг-проб московской лаборатории, - СМИ
Украина победила действующих чемпионов Европы в отборе на Евро-2020. Футбол
Полицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. ФутболПолицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. Футбол
За прошлый год доход "Шахтера" составил рекордную сумму. ФутболЗа прошлый год доход "Шахтера" составил рекордную сумму. Футбол
Украинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. ФутболУкраинец Лунин вошел в список номинантов на приз Лучшего молодого игрока мира. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Английский фан умер в Болгарии в полицейском участке перед отборочным матчем Евро-2020Английский фан умер в Болгарии в полицейском участке перед отборочным матчем Евро-2020
Игроки "Баварии" после поражения в матче Бундеслиги "Хоффенхайму" традиционно отдохнули на "Октоберфест"Игроки "Баварии" после поражения в матче Бундеслиги "Хоффенхайму" традиционно отдохнули на "Октоберфест"
Дебютный бой Усика в супертяжах все же состоится: команда украинца нашла нового соперника
Дебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тестДебют Усика в хэвивейте вновь откладывается: его соперник провалил допинг-тест
Бывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечнойБывшего тренера Усика и Владимира Кличко избили и сломали лицевую кость во время церемонии взвешивания его подопечной
"Шахтер" вырвал победу над "Атлантой" на последних секундах матча ЛЧ
"Кардифф" обязали заплатить "Нанту" 6 млн евро за игрока, который в клубе так и не появился. Футбол"Кардифф" обязали заплатить "Нанту" 6 млн евро за игрока, который в клубе так и не появился. Футбол
Украинский ходок на ЧМ-2019 по легкой атлетике после финиша на 50 км покинул арену в инвалидной коляскеУкраинский ходок на ЧМ-2019 по легкой атлетике после финиша на 50 км покинул арену в инвалидной коляске
Фаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFCФаны в бешенстве забросали октагон бутылками после главного поединка турнира UFC
Главный тренер "Динамо" прослезился после победного гола БуяльскогоГлавный тренер "Динамо" прослезился после победного гола Буяльского
Последние новости
Подгружаем последние новости