Полицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. Футбол

Тарас Губаренко стал чемпионом мира в разделе лоу-кик лайт.

Спецназовец полиции Луганской области Тарас Губаренко стал чемпионом по кикбоксингу WKA. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua

Губаренко стал чемпионом мира в разделе лоу-кик лайт, а в разделе фул-контакт занял второе место, уступив спортсмену из Шотландии.

Фото: npu.gov.ua

Чемпионат мира по кикбоксингу WKA проходил 9-13 октября в польском городе Свидница. В соревнованиях участвовали спортсмены из более чем 30 стран мира, в частности США , Канады и Австралии.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, вчера, 14 октября Украина победила действующих чемпионов Европы по футболу в отборе на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко на "Олимпийском" переиграли сборную Португалии - 2:1.