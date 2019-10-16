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2019-10-16
Полицейский из Луганской области стал чемпионом мира по кикбоксингу. Футбол
Тарас Губаренко стал чемпионом мира в разделе лоу-кик лайт.
Спецназовец полиции Луганской области Тарас Губаренко стал чемпионом по кикбоксингу WKA. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.
Фото: npu.gov.ua
Губаренко стал чемпионом мира в разделе лоу-кик лайт, а в разделе фул-контакт занял второе место, уступив спортсмену из Шотландии.
Фото: npu.gov.ua
Чемпионат мира по кикбоксингу WKA проходил 9-13 октября в польском городе Свидница. В соревнованиях участвовали спортсмены из более чем 30 стран мира, в частности США, Канады и Австралии.
Фото: npu.gov.ua
Напомним, вчера, 14 октября Украина победила действующих чемпионов Европы по футболу в отборе на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко на "Олимпийском" переиграли сборную Португалии - 2:1.
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