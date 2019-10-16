Экс-наставник "Шахтера" согласовал контракт с московским "Динамо", - СМИ

Мирча Луческу на пути возвращения в РоSSию.

Экс-наставник "Шахтера" согласовал контракт с московским "Динамо", - СМИ
Мирча Луческу
Фото: hurriyet.com.tr

Экс-тренер "Шахтера" и сборной Турции Мирча Луческу достиг принципиальной договоренности с руководством московского "Динамо" возглавить команду, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Сторонам осталось согласовать последние детали сотрудничества, после чего о приходе Луческу-старшего на пост главного тренера "сине-белых" будет объявлено официально.

Напомним, ранее у 74-летнего Луческу уже был опыт работы в РоSSии. После прекращения сотрудничества с "Шахтером", румын в сезоне-2016/17 возглавлял санкт-петербургский "Зенит", однако за сезон сумел выиграть с командой лишь Суперкубок РоSSии.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, откуда он ушел в феврале нынешнего года.

После 12 туров "Динамо" занимает предпоследнее, 15-е, место в турнирной таблице РоSSийской Премьер-лиги.

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