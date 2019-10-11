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2019-10-11
В чемпионате Бразилии по футзалу игрок отправил соперника в глубокий нокаут ударом кунг-фу
Удар профессионала.
Фото: скриншот
В футзальном матче чемпионата Бразилии между "Коринтиансом" и "Интелли де Сан Карлос" (2:4) произошел очень жесткий эпизод.
Игрок "Коринтианса" Даниэль Баталья был первым на мяче и успел его выбить у соперника, но по инерции, или заведомо, со страшной силой врезал ногой прямо в лицо оппоненту.
Игрок, с родной для фана "Шахтера" фамилией – Фернандиньо вырубился мгновенно. При этом он еще виском ударился о паркет.
Баталья удостоился красной карточки, а его соперник еще долго пребывал в бессознательном положении.
Desejamos uma boa recupera??o ao Fernandinho jogador da Intelli de S?o Carlos ?— Futsal Profissional Oficial (@FSprofissional)
pic.twitter.com/PclQ11odAf 6 октября 2019 г.
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