Український клуб стартував із розгромної перемоги у Лізі чемпіонів з футзалу

Українці обіграли румунів.

Український клуб стартував із розгромної перемоги у Лізі чемпіонів з футзалу
"Ураган" - клуб із Івано-Франківська
© Isport

У середу, 26 жовтня, відбувся матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів з футзалу, в якому український "Ураган" розгромив румунський "Юнайтед Галац" із рахунком 5:0.

Результат поєдинку було вирішено у першому таймі, коли український клуб забив чотири голи.

"Ураган" – "Юнайтед Галац" - 5:0

Голи: Шотурма, 11, Корсун, 18, Микитюк, 19, 20, Гриціна, 23.

Після першого туру "Ураган" ділить перше місце групи 4 із португальською "Бенфікою", яка обіграла угорський "Халадеш" з рахунком 3:1.

У наступному турі лідери квартету зіграють між собою. Матч відбудеться 27 жовтня.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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