Збірна України з футзалу витратила призові на позашляховик для ЗСУ

Спортсмени активно підтримують військових.

Збірна України з футзалу витратила призові на позашляховик для ЗСУ
Збірна України з футзалу підтримала ЗСУ
© Асоціація футзалу України

Гравці та тренерський штаб збірної України з футзалу витратили призові за матчі кваліфікації ЧС-2024 на покупку позашляховика для ЗСУ.

Найближчим часом автомобіль буде відправлено на фронт одній з військових частин.

У відборі на чемпіонат світу 2024 року українці здобули дві перемоги у двох стартових поєдинках – над Косово (3:1) та Нідерландами (4:2).


Данило Слесь, ZN.ua





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