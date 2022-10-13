Збірна України з футзалу витратила призові на позашляховик для ЗСУ

Гравці та тренерський штаб збірної України з футзалу витратили призові за матчі кваліфікації ЧС-2024 на покупку позашляховика для ЗСУ.

Найближчим часом автомобіль буде відправлено на фронт одній з військових частин.

У відборі на чемпіонат світу 2024 року українці здобули дві перемоги у двох стартових поєдинках – над Косово (3:1) та Нідерландами (4:2).