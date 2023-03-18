Україна вперше в історії вийшла до фіналу жіночого чемпіонату Європи з футзалу

Жіноча збірна України з футзалу вперше в історії вийшла до фіналу чемпіонату Європи.

У півфіналі Євро-2023 українки у вольовому стилі обіграли команду Угорщини з рахунком 2:1.

"Це була нелегка подорож. У нас було багато травм, багато поту та сліз, але ми у фіналі і це неймовірно! Ми очікували, що Угорщина буде дуже тяжким суперником. У нас було кілька непростих матчів із угорцями у Черкасах та на минулому Євро. Можливо, ми іноді не реалізовували свої шанси так, як мали, але важливим є результат, оскільки, перш за все, нашою метою було вийти у фінал", — сказав наставник збірної України Олег Шайтанов.

У фіналі 19 березня українська команда зіграє із найкращою командою Європи Іспанією, яка пройшла у своєму півфіналі Португалію (3:2).

Зазначимо, що на Євро-2019 українська збірна посіла четверте місце, а на чемпіонаті Європи-2022 українки стали третіми.