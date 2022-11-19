Казахстанський боксер вийшов із коми після важкого нокауту

Казахстанський боксер Айдос Єрбосинули вийшов із коми після важкої поразки нокаутом.

Днями казах вийшов із медикаментозної коми та пішов на поправку, повідомляє відомий спортивний журналіст Ден Рафаель на власному сайті.

За його словами, Айдоса вже перевели з реанімації до звичайної палати. Боксер почав розмовляти і намагається ходити.

Нагадаємо, Єрбосинули 5 листопада провів бій у Міннеаполісі (США) проти регулярного чемпіона світу за версією WBA у другій середній вазі Девіда Морреля.

Під час поєдинку казахстанський боєць пропустив велику кількість ударів, а у 12-му раунді був двічі відправлений на підлогу рингу, після чого рефері зупинив поєдинок.

Єрбосинули доставили до лікарні, де боксера ввели в штучну кому через крововилив у мозок.