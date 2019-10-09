Дебютный бой Усика в супертяжах все же состоится: команда украинца нашла нового соперника

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик все же проведет свой первый поединок в хэвивейте.

Противником олимпийского чемпиона станет Чазз Уизерспун, сообщил промоутер боксера Эдди Хирн.

Заметим, что именно 38-летний американский боксер являлся вероятным кандидатом на замену Тайрону Спонгу, который провалил допинг-тест перед боем с Усиком.

Чазз за свою карьеру становился победителем поединка 38 раз и проиграл лишь трижды. Бой состоится в Чикаго, штате Иллинойс (США), 12 октября.