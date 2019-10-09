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2019-10-09
Дебютный бой Усика в супертяжах все же состоится: команда украинца нашла нового соперника
Соперником нашего боксера будет Чазз Уизерспун.
Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик все же проведет свой первый поединок в хэвивейте.
Противником олимпийского чемпиона станет Чазз Уизерспун, сообщил промоутер боксера Эдди Хирн.
Заметим, что именно 38-летний американский боксер являлся вероятным кандидатом на замену Тайрону Спонгу, который провалил допинг-тест перед боем с Усиком.
.— Eddie Hearn (@EddieHearn)
@dazn_usaFIGHT WEEK in Chi-Town!Huge night on Saturday as @usykaamakes his heavyweight debut, @bivol_ddefends his World title, local hero @jaydi_macfor the unified World titles & @_anthonysimsjr @tjdoheny @Othajones3rd @Reshatmati1& more! ? @wintrustarena @skysportsboxing pic.twitter.com/pXrDiVT61p 8 октября 2019 г.
Чазз за свою карьеру становился победителем поединка 38 раз и проиграл лишь трижды. Бой состоится в Чикаго, штате Иллинойс (США), 12 октября.
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