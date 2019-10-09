"Львов" установил антирекорд чемпионатов Украины. Футбол

Львовская команда не забивает дома на протяжении 738-ми минут.

"Львов" установил антирекорд чемпионатов Украины
Фото: ФК "Львов"

Футбольный клуб "Львов" установил антирекорд чемпионатов Украины по длительности домашней безголевой серии, сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

В матче 10-го тура "Львов" и "Заря" расписали нулевую ничью.

Таким образом, сухая серия "Львова" в домашних стенах составляет уже 738 минут.

Предыдущий антирекорд принадлежал также львовской команде - "Карпатам", которые не забивали дома на протяжении 694-х минут.

В текущем сезоне "Львов" забил 7 голов в 10-ти матчах УПЛ и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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