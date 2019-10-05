"Карпаты" сделали заявление относительно возможного договорного матча с "Александрией"

Львовяне требуют начать расследование.

"Карпаты" на своем официальном сайте выпустили заявление относительно предстоящего матча 10-го тура Favbet Лиги против "Александрии", который состоится в ближайшее воскресенье.

Львовский клуб заявил о своей непричастности к любому влиянию на итоговый результат предстоящего матча, а также потребовал начать расследование.

Причиной этого заявления стал обвал букмекерских котировок на победу "Александрии", что может свидетельствовать о возможном договорном характере матча в Александрии.

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