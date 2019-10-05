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2019-10-05
"Карпаты" сделали заявление относительно возможного договорного матча с "Александрией"
Львовяне требуют начать расследование.
Львовский клуб заявил о своей непричастности к любому влиянию на итоговый результат предстоящего матча, а также потребовал начать расследование.
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