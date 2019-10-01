Во время матча злоумышленники ограбили очередной дом игрока "Реала". Футбол

На этот раз пострадал Каземиро.

Во время мадридского дерби между командами "Атлетико" и "Реал" (0:0) злоумышленники ограбили дом игрока "Реала" – Каземиро, сообщает AS.

По данным издания, в это время в доме находилась жена игрока и дети. Но они не пострадали.

Добавим, что инцидент с Каземиро - не единственный. Ранее сообщалось, что в Мадриде ограбили дома Зинедина Зидана, Лукаса Васкеса и Иско.

Столь частые ограбления жилищ сотрудников первой команды вынудили руководство "королевского клуба" заключить договор с охранной фирмой.

Кроме того, представители "бланкос" провели встречу со всеми футболистами и попросили не публиковать фото, где показан интерьер или планировка их домов, чтобы не провоцировать злоумышленников.