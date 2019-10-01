Украинцы пожаловались на ужасное питание на чемпионате мира по легкой атлетике

Спортсмены остались недовольны питанием на мировом первенстве.

Украинцы пожаловались на ужасное питание на чемпионате мира по легкой атлетике
Ольга Ляхова
Фото: Твиттер

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Катаре с 27 сентября до 6 октября, разгорелся скандал с жильем и питанием спортсменов.

В частности, украинка Ольга Ляхова раскритиковала организаторов соревнований.

"Питание ужасное, есть нечего, и еда, которую нам дают, не сильно качественная. Я была здесь в 2009 году на Всемирных играх среди школьников и здесь было совсем другое питание. Остались такие шикарные воспоминания, а сейчас сплошное разочарование", - цитирует Ольгу sport.ua.

Отметим, что Ляхова не смогли пробиться в финал бега на 800 метров, заняв третье место в первом полуфинальном забеге (2:00.72).

Еще одна украинка, рекордсменка страны в ходьбе на 50 км Кристина Юдкина, которая на ЧМ-2019 стала шестой, также осталась недовольна условиями пребывания в Дохе.

"За еду, я думаю, что на соревнованиях такого уровня должны были сделать питание более продуманным, разнообразным. Ведь сюда приехали не последние люди, а лидеры мировой атлетики. Реально одним картофелем, макаронами и рисом спортсменов не кормят. Мало мяса, овощей, нет сыра", - заявила Юджина.

Более лояльно высказался спринтер Сергей Смелик, который пробился в полуфинал на 200-метровке, но в финал не попал.

"Я не привередливый. Но если учесть, что это одна из богатейших стран, то могли бы поселить и получше. И в питании такого многообразия нет. Хотя есть все необходимое – мясо, рыба, рис, какие-то макароны. В принципе, спортсмены не ходят голодные", - поделился своим мнением Смелик.

Напомним, вчера Ярослава Магучих завоевала для сборной Украины первую медаль ЧМ-2019, став серебряным призером по прыжкам в высоту, при этом установив мировой рекорд U-20.

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