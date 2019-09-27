На кон боя украинца Деревянченко и Головкина поставлен еще один чемпионский пояс

Первоначально боксеры должны были биться только за пояс IBF.

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) и представитель Казахстана Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) разыграют два вакантных титула чемпиона мира, сообщает Boxingscene.com.

Ранее на кону боя стоял только вакантный титул чемпиона мира по версии IBF, который принадлежал Саулю Альваресу, и с которым первоначально должен был биться Деревянченко. Но Сауль был лишен титула после неудачных переговоров о поединке против украинца. Сторонам не удалось договориться из-за разногласий по призовым.

Теперь же победитель боя Деревянченко – Головкин сможет завладеть и титулом IBO.

Бой между украинцем и казахстанцем состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-Сквер-Гарден".