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2019-09-27
На кон боя украинца Деревянченко и Головкина поставлен еще один чемпионский пояс
Первоначально боксеры должны были биться только за пояс IBF.
Сергей Деревянченко (слева) и Геннадий Головкин
Фото: twitter.com/GGGBoxing
Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) и представитель Казахстана Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) разыграют два вакантных титула чемпиона мира, сообщает Boxingscene.com.
Ранее на кону боя стоял только вакантный титул чемпиона мира по версии IBF, который принадлежал Саулю Альваресу, и с которым первоначально должен был биться Деревянченко. Но Сауль был лишен титула после неудачных переговоров о поединке против украинца. Сторонам не удалось договориться из-за разногласий по призовым.
Теперь же победитель боя Деревянченко – Головкин сможет завладеть и титулом IBO.
Бой между украинцем и казахстанцем состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-Сквер-Гарден".
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