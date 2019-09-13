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2019-09-13
В драматичном матче с двумя овертаймами определился первый финалист чемпионата мира по баскетболу
Испания дожала Австралию.
Фото: FIBA
На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу сборная Испании обыграла Австралию в первом полуфинальном матче 95:88 (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8).
Для выявления победителя команды вынуждены были сыграть 2 овертайма.
Самым результативным игроком матча стал австралиец Патти Миллс с 34-мя очками, испанец Марк Газоль записал на свой счет 33.
Испанцы сыграют в решающем матче мирового первенства впервые с 2006 года, когда им удалось добраться до титула, обыграв Грецию.
Соперник сборной Испании определится в поединке Франция – Аргентина.
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