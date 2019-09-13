В драматичном матче с двумя овертаймами определился первый финалист чемпионата мира по баскетболу

Испания дожала Австралию.

В драматичном матче с двумя овертаймами определился первый финалист чемпионата мира по баскетболу
Фото: FIBA

На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу сборная Испании обыграла Австралию в первом полуфинальном матче 95:88 (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8).

Для выявления победителя команды вынуждены были сыграть 2 овертайма.

Самым результативным игроком матча стал австралиец Патти Миллс с 34-мя очками, испанец Марк Газоль записал на свой счет 33.

Испанцы сыграют в решающем матче мирового первенства впервые с 2006 года, когда им удалось добраться до титула, обыграв Грецию.

Соперник сборной Испании определится в поединке Франция – Аргентина.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коноплянка назвал причину, по которой он не смог заиграть в Германии. ФутболКоноплянка назвал причину, по которой он не смог заиграть в Германии. Футбол
Молодежная сборная Украины стартовала в отборе Евро-2021 с пораженияМолодежная сборная Украины стартовала в отборе Евро-2021 с поражения
В гонке Формулы-3 в итальянской Монце произошла жуткая аварияВ гонке Формулы-3 в итальянской Монце произошла жуткая авария
Громкой сенсацией завершился финал US Open у женщинГромкой сенсацией завершился финал US Open у женщин
Дубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против ИзраиляДубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против Израиля
Блок рекламы


Похожие новости
Две украинские легкоатлетки выиграли свои дисциплины в матче Европа – СШАДве украинские легкоатлетки выиграли свои дисциплины в матче Европа – США
Украина сыграла вничью в товарищеском матче со сборной НигерииУкраина сыграла вничью в товарищеском матче со сборной Нигерии
Дубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против ИзраиляДубль динамовца обеспечил победу словенцам в матче отбора Евро-2020 против Израиля
Макрон извинился перед премьер-министром Албании за конфуз, который случился перед матчем Евро-2020. ФутболМакрон извинился перед премьер-министром Албании за конфуз, который случился перед матчем Евро-2020. Футбол
Сборная Украины обыграла Литву в матче отбора Евро-2020. ФутболСборная Украины обыграла Литву в матче отбора Евро-2020. Футбол
На ЧМ-2019 по баскетболу сборная Новой Зеландии перед поединком с греками исполнила устрашающий танец "Хака"На ЧМ-2019 по баскетболу сборная Новой Зеландии перед поединком с греками исполнила устрашающий танец "Хака"
Киевлянин Лев Порецкий выиграл чемпионат мира по шашкам в группе до восьми летКиевлянин Лев Порецкий выиграл чемпионат мира по шашкам в группе до восьми лет
Депутат парламента выступит на чемпионате мира по борьбе
Огненным шоу ультрас "Легии" едва не сожгли стадион "Рейнджерс" в матче Лиги ЕвропыОгненным шоу ультрас "Легии" едва не сожгли стадион "Рейнджерс" в матче Лиги Европы
"Динамо" и "Шахтер" оштрафованы за действия болельщиков на матче Суперкубка Украины. Футбол"Динамо" и "Шахтер" оштрафованы за действия болельщиков на матче Суперкубка Украины. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости