"Динамо" у драматичному матчі програло "Чорноморцю" в УПЛ

Кияни повернулися до гри після 0:2, але не втримали нічию.

У 26-му турі української Прем'єр-ліги київське "Динамо" приймало одеський "Чорноморець" та зазнало поразки з рахунком 2:3, інформує ZN.ua .

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Гості шокували суперника двома голами вже у перші хвилини поєдинку. На третій хвилині відзначився Єрмаков, після чого Демченко на 11-й подвоїв перевагу "Чорноморця".

Після перерви динамівці змогли перевернути гру за кілька хвилин. Спочатку Ванат обігрався з Беніто та завдав точного удару під поперечину, а потім Буяльський ударом у кут воріт зрівняв рахунок.

Тим не менш, "Чорноморець" отримав ще одну нагоду і скористався нею. Гості перехопили м'яч у центрі поля, після чого Демченко звільнився від опіки Сидорчука та пробив з лінії штрафного майданчика – 3:2.

"Динамо" під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Олександра Шовковського перервало серію з трьох поспіль перемог і зазнало першої поразки. При цьому кияни відзначають 96-річчя клубу.

"Динамо" – "Чорноморець" – 2:3

Голи: Ванат, 53, Буяльський, 55 – Єрмаков, 3, Демченко, 11, 70

"Динамо": Нещерет, Караваєв, Сирота, Дячук, Вівчаренко (Дубінчак, 71), Сидорчук, Андрієвський (Лонвейк, 78), Беніто (Перріс, 71), Волошин (Царенко, 71), Буяльський, Ванат (Рамірес, 84)

"Чорноморець": Паст, Путря, Гучек, Салюк, Політило, Єрмаков, Кузик (Задоя, 88), Хадіда (Штогрін, 46, Гладкий, 80), Бадібанга, Демченко, Алефіренко (Черткоєв, 90+3)

Попередження: Беніто, Дячук – Салюк

Відеоогляд матчу

Після цього матчу "Динамо" із 50 очками залишилося на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" має 29 пунктів та йде дев'ятим.