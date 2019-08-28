"Милан" предлагает за игрока "Ювентуса" 35 миллионов евро. Футбол

«Милан» готов предложить 35 миллионов евро за защитника «Ювентуса» Мериха Демирала, информирует журналист Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что во вторник встреча пройдет встреча, на которой будут оговорены условия возможного трансфера 21-летнего турка.

Мерих Демирал. Фото: juventus.com

Игроком также интересовались «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Атлетико».

Первую половину сезона-2018/19 21-летний турецкий защитник провел на правах аренды в «Аланьяспоре», где принял участие в 34 матчах и забил три мяча.

Затем футболист вернулся в «Сассуоло» и сыграл в 14 матчах, забив 2 мяча.