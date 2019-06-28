Баскетболист продемонстрировал изумительную смекалку и вытащил безнадежно проигранный матч

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Бразилии

В матче чемпионатапо баскетболу команда "Васко да Гама" за 6 секунд до окончания поединка проигрывала соперникам из "Бауру" 3 очка (100:103) и пробивала два штрафных.

Ситуация выглядела для команды из Рио-де-Жанейро безнадежно.

Однако атакующий защитник "Васко" Дуда Мачадо проявил находчивость и смекалку. Дуда всё расчитал с точностью до миллиметра и секунды, и решил исход поединка.