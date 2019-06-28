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2019-06-28
Баскетболист продемонстрировал изумительную смекалку и вытащил безнадежно проигранный матч
Дуда Мачадо проявил находчивость.
Фото: скриншот
Ситуация выглядела для команды из Рио-де-Жанейро безнадежно.
Однако атакующий защитник "Васко" Дуда Мачадо проявил находчивость и смекалку. Дуда всё расчитал с точностью до миллиметра и секунды, и решил исход поединка.
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