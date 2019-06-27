Арбитр ФИФА расторг контракт с Украинской ассоциации футбола и будет судить матчи в РоSSии

Анатолий Жабченко родом с Крыма.

Арбитр ФИФА расторг контракт с Украинской ассоциации футбола и будет судить матчи в РоSSии
Анатолий Жабченко
Фото: ФК "Динамо" (Киев)

Один из авторитетных украинских арбитров Анатолий Жабченко, который с 2013 года является арбитром ФИФА, расторг контракт с Украинской ассоциации футбола (УАФ) и будет судить матчи в РоSSии, сообщает sport.ua.

40-летний Жабченко вошел в список судей, которые допущены к обслуживанию матчей чемпионата РоSSии. Этот список был временно утвержден исполнительным комитетом РоSSийского футбольного союза (РФС), уточняет издание.

Родившийся в Симферополе Жабченко, у которого есть роSSийское гражданство, расторг контракт с УАФ.

"Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с Федерацией футбола Украины", - цитирует арбитра издание.

Отметим, Жабченко последние два года обслуживал соревнования, проходившие в Крыму.


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