Копа Америка-2019: Стали известны все пары 1/4 финала

Уже в полуфинале могут встретиться Бразилия и Аргентина.

На Копа Америка-2019, который проходит на полях Бразилии , состоялись заключительные матчи группового этапа, по итогам которых определилась восьмерка команд, вышедших в плей-офф.

В верхней сетке пару четвертьфиналистов составили:

Бразилия - Парагвай

Венесуэла - Аргентина

В нижней:

Колумбия - Чили

Уругвай – Перу

Таким образом, уже в полуфинале потенциально могут встретиться главные фавориты турнира - бразильцы и аргентинцы.

Матчи состоятся 28 и 29 июня.