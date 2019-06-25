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2019-06-25
Копа Америка-2019: Стали известны все пары 1/4 финала
Уже в полуфинале могут встретиться Бразилия и Аргентина.
На Копа Америка-2019, который проходит на полях Бразилии, состоялись заключительные матчи группового этапа, по итогам которых определилась восьмерка команд, вышедших в плей-офф.
В верхней сетке пару четвертьфиналистов составили:
- Бразилия - Парагвай
- Венесуэла - Аргентина
В нижней:
- Колумбия - Чили
- Уругвай – Перу
Таким образом, уже в полуфинале потенциально могут встретиться главные фавориты турнира - бразильцы и аргентинцы.
Матчи состоятся 28 и 29 июня.
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