Копа Америка-2019: Стали известны все пары 1/4 финала

Уже в полуфинале могут встретиться Бразилия и Аргентина.

Копа Америка-2019: Стали известны все пары 1/4 финала

На Копа Америка-2019, который проходит на полях Бразилии, состоялись заключительные матчи группового этапа, по итогам которых определилась восьмерка команд, вышедших в плей-офф.

В верхней сетке пару четвертьфиналистов составили:

  • Бразилия - Парагвай
  • Венесуэла - Аргентина

В нижней:

  • Колумбия - Чили
  • Уругвай – Перу

Таким образом, уже в полуфинале потенциально могут встретиться главные фавориты турнира - бразильцы и аргентинцы.

Матчи состоятся 28 и 29 июня.


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