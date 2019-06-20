Главный тренер сборной Испании по футболу покинул свой пост

Луис Энрике проработал у руля "Фурии Роха" лишь год.

Главный тренер сборной Испании по футболу покинул свой пост
Луис Энрике
Фото: AFP

Испанский специалист Луис Энрике принял решение покинуть пост главного тренера сборной Испании, сообщает Marca.

"Специалист имеет проблемы в личной жизни, и поэтому не может сконцентрироваться на работе с командой.

Помощник Энрике Роберт Морено будет исполнять обязанности главного тренера национальной команды", - сообщает издание.

Энрике тренировал сборную с лета 2018 года, сменив на этой должности Фернандо Йерро.

Под его руководством команда сыграла 10 матчей (8 побед, 2 поражения).

Сам Луис опубликовал прощальное письмо, в котором объяснил причину, подвергнувшую его покинуть пост главного тренера сборной Испании.

"К сожалению, причины личного характера помешали мне и далее возглавлять национальную сборную Испании. Я решил покинуть эту должность.

Хотел бы поблагодарить всех в испанской футбольной федерации за то, что верили мне до конца. Большое спасибо моим коллегам по сборной и игрокам за тот профессионализм, который они проявляли в течении этого года. Спасибо от всего сердца всем СМИ за проявленное уважение", - цитирует Энрике Marca.


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