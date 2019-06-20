Главный тренер сборной Испании по футболу покинул свой пост

Луис Энрике проработал у руля "Фурии Роха" лишь год.

Испанский специалист Луис Энрике принял решение покинуть пост главного тренера сборной Испании , сообщает Marca.

"Специалист имеет проблемы в личной жизни, и поэтому не может сконцентрироваться на работе с командой.

Помощник Энрике Роберт Морено будет исполнять обязанности главного тренера национальной команды", - сообщает издание.

Энрике тренировал сборную с лета 2018 года, сменив на этой должности Фернандо Йерро.

Под его руководством команда сыграла 10 матчей (8 побед, 2 поражения).

Сам Луис опубликовал прощальное письмо, в котором объяснил причину, подвергнувшую его покинуть пост главного тренера сборной Испании .

"К сожалению, причины личного характера помешали мне и далее возглавлять национальную сборную Испании . Я решил покинуть эту должность.