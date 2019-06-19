Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга. Футбол
С Украины не снимут очки за матчи на групповом этапе Евро-2020.
Украинская сторона выиграла апелляцию по делу нападающего "Шахтера" Жуниора Мораеса, сообщает Sport Arena.
УЕФА не удовлетворил апелляции со стороны Португалии и Люксембурга.
Напомним, что в конце мая Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали апелляции в УЕФА по делу натурализации Жуниора Мораеса. Представители ассоциаций решили обжаловать решение Дисциплинарного комитета УЕФА не наказывать Украину снятием очков по делу форварда.
Организации могут оспорить данное решение главного футбольного органа Европы в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Напомним, в поединках с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1) Украина набрала 4 очка.
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