Во Львове из-за наезда автомобиля погибла известная гимнастка и жена тренера "Карпат"

Любовь Рассыхиной было 77 лет.

Во Львове из-за наезда автомобиля погибла известная гимнастка и жена тренера "Карпат"
Борис и Любовь Рассыхины
Фото: Юрій Назаркевичfacebook

Во Львове из-за наезда автомобиля погибла известная в прошлом гимнастка Любовь Рассыхина. Об этом сообщил спортивный журналист, руководитель пресс-службы ФК "Карпаты" Юрий Назаркевич на своей странице в Facebook.

Авария произошла в воскресенье, 16 июня, возле Привокзального рынка на улице Городокской.

"Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно", - написал Назаркевич.

Мастеру спорта по гимнастике Любовь Рассыхиной было 77 лет. Она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА.

Также погибшая была женой Бориса Рассыхина, который выступал за "Карпаты" в 1963 году, в 70-е годы работал в тренерском штабе "Карпат", а в 1989 году был главным тренером возрожденного львовского клуба.

Любовь и Борис Рассыхины прожили вместе почти 60 лет.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП возле центрального автовокзала в Киеве.


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