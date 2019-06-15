После разгрома от Украины был уволен главный тренер сборной Сербии. Футбол
Младен Крстаич больше не является главным тренером сербской сборной.
Футбольный союз Сербии и главный тренер сборной Младен Крстаич пришли к согласию расторгнуть взаимный договор, сообщается на официальном сайте ФСС.
О назначении нового тренера будет сообщено позже, отмечено в коммюнике.
По всей видимости, на столь радикальное решение обеих сторон натолкнуло фиаско сербской сборной во Львове против национальной команды Украины (0:5) в рамках отборочного тура Евро-2020.
И, несмотря на то, что свой следующий поединок отбора Евро-2020 сборная Сербии выиграла у команды Литвы (4:1), поражение в Украине было определяющим для увольнения Крстаича.
В отборочной группе Сербия набрала 4 очка и занимает 3-е место, отставая на 6 очков от нашей сборной, при этом имея одну игру в запасе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
15.06.2019 08:48