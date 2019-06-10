Новым тренером "Шахтера" будет португалец, - СМИ. Футбол

"Шахтер", в случае очень вероятного ухода нынешнего главного тренера Паулу Фонсеки может возглавить его соотечественник Луиш Каштру, информирует А Вola.

При этом издание утверждает, что "Шахтер" уже согласовал условия личного контракта с главным тренером "Витории Гимарайнш".

На назначении Каштру в "Шахтер" настаивает лично глава селекционной службы "горняков" Жозе Боту, отмечает издание.

У Каштру есть еще один год контракта с "Виторией". В завершившемся сезоне клуб из Гимарайнша занял пятое место в чемпионате Португалии и вышел в Лигу Европы.

Отмечается также тот факт, что Каштру однажды уже сменял Фонсеку. Было это в 2014-м году, когда Паулу уволили из "Порту".