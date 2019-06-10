Новым тренером "Шахтера" будет португалец, - СМИ. Футбол
Луиш Каштру может возглавить гранд украинского футбола.
"Шахтер", в случае очень вероятного ухода нынешнего главного тренера Паулу Фонсеки может возглавить его соотечественник Луиш Каштру, информирует А Вola.
При этом издание утверждает, что "Шахтер" уже согласовал условия личного контракта с главным тренером "Витории Гимарайнш".
На назначении Каштру в "Шахтер" настаивает лично глава селекционной службы "горняков" Жозе Боту, отмечает издание.
У Каштру есть еще один год контракта с "Виторией". В завершившемся сезоне клуб из Гимарайнша занял пятое место в чемпионате Португалии и вышел в Лигу Европы.
Отмечается также тот факт, что Каштру однажды уже сменял Фонсеку. Было это в 2014-м году, когда Паулу уволили из "Порту".
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