Президент "Бостона" в ярости разбил бутылку об стену после того, как его команда пропустила решающий гол в финале Кубка Стэнли

Гнев Кэма Нили был вполне, если не оправдан, то объясним.

Накануне в Бостоне прошла пятая встреча финала Кубка Стэнли, в которой местные "медведи" принимали "блюзменов" из Сент-Луиса.

Матч завершился победой гостей 2:1.

Президент "Бостона" Кэм Нили был крайне возмущен победной шайбой нападающего "Сент-Луиса" Дэвида Перрона в третьем периоде.

Ниле, после заброшенной шайбы в ворота его команды, вскочил с места в почетной ложе и в ярости бросил об стену бутылку с водой.

Cam Neely was not a fan of that call. pic.twitter.com/mHzE7IyxbA — Conor Ryan (@ConorRyan_93) 7 июня 2019 г.

The would-be penalty the officials ignored before David Perron's goal. pic.twitter.com/UvyvTCr5MB — Adam Kaufman (@AdamMKaufman) 7 июня 2019 г.

David Perron put the @StLouisBlues up by 2? after Tyler Bozak tripped Noel Acciari, and the @NHLBruins were not happy about it. ?? #StanleyCup pic.twitter.com/qBqwjaYLtJ — Sportsnet (@Sportsnet) 7 июня 2019 г.

Гнев Нили вызвал тот факт, что за несколько секунд до взятия ворот форвард гостей Тайлер Бозак явно сфолил на игроке "Бостона" Ноэле Аккьяри,однако судьи проигнорировали этот эпизод и засчитали шайбу, ставшую решающей.

Счет в серии стал 3-2 в пользу "Блюз". Шестая игра в серии до четырех побед состоится 10 июня.