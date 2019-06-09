Президент "Бостона" в ярости разбил бутылку об стену после того, как его команда пропустила решающий гол в финале Кубка Стэнли
Гнев Кэма Нили был вполне, если не оправдан, то объясним.
Накануне в Бостоне прошла пятая встреча финала Кубка Стэнли, в которой местные "медведи" принимали "блюзменов" из Сент-Луиса.
Матч завершился победой гостей 2:1.
Президент "Бостона" Кэм Нили был крайне возмущен победной шайбой нападающего "Сент-Луиса" Дэвида Перрона в третьем периоде.
Ниле, после заброшенной шайбы в ворота его команды, вскочил с места в почетной ложе и в ярости бросил об стену бутылку с водой.
Cam Neely was not a fan of that call.— Conor Ryan (@ConorRyan_93)
pic.twitter.com/mHzE7IyxbA 7 июня 2019 г.
The would-be penalty the officials ignored before David Perron's goal.— Adam Kaufman (@AdamMKaufman)
pic.twitter.com/UvyvTCr5MB 7 июня 2019 г.
David Perron put the— Sportsnet (@Sportsnet)
@StLouisBluesup by 2? after Tyler Bozak tripped Noel Acciari, and the @NHLBruinswere not happy about it. ?? #StanleyCup pic.twitter.com/qBqwjaYLtJ 7 июня 2019 г.
Счет в серии стал 3-2 в пользу "Блюз". Шестая игра в серии до четырех побед состоится 10 июня.
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09.06.2019 03:21