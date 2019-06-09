Президент "Бостона" в ярости разбил бутылку об стену после того, как его команда пропустила решающий гол в финале Кубка Стэнли

Гнев Кэма Нили был вполне, если не оправдан, то объясним.

Президент "Бостона" в ярости разбил бутылку об стену после того, как его команда пропустила решающий гол в финале Кубка Стэнли
Кэм Нили
Фото: sports.ru

Накануне в Бостоне прошла пятая встреча финала Кубка Стэнли, в которой местные "медведи" принимали "блюзменов" из Сент-Луиса.

Матч завершился победой гостей 2:1.

Президент "Бостона" Кэм Нили был крайне возмущен победной шайбой нападающего "Сент-Луиса" Дэвида Перрона в третьем периоде.

Ниле, после заброшенной шайбы в ворота его команды, вскочил с места в почетной ложе и в ярости бросил об стену бутылку с водой.

Cam Neely was not a fan of that call. pic.twitter.com/mHzE7IyxbA

— Conor Ryan (@ConorRyan_93) 7 июня 2019 г.
Гнев Нили вызвал тот факт, что за несколько секунд до взятия ворот форвард гостей Тайлер Бозак явно сфолил на игроке "Бостона" Ноэле Аккьяри,

The would-be penalty the officials ignored before David Perron's goal. pic.twitter.com/UvyvTCr5MB

— Adam Kaufman (@AdamMKaufman) 7 июня 2019 г.
однако судьи проигнорировали этот эпизод и засчитали шайбу, ставшую решающей.

David Perron put the @StLouisBlues up by 2? after Tyler Bozak tripped Noel Acciari, and the @NHLBruins were not happy about it. ??#StanleyCup pic.twitter.com/qBqwjaYLtJ

— Sportsnet (@Sportsnet) 7 июня 2019 г.

Счет в серии стал 3-2 в пользу "Блюз". Шестая игра в серии до четырех побед состоится 10 июня.


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