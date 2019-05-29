Хавбек сборной Украины отказал "Спартаку". Футбол

Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский отказался от перехода в московский «Спартак».
 
Интерес к украинскому футболисту проявляет ряд клубов Испании, Англии, Италии и Португалии. 
Фото Хавбек сборной Украины отказал "Спартаку"
Руслан Малиновский. Фото: ffu.ua
 
При этом сам Малиновский сообщил, что конкретики в вопросе трансфера пока нет. 
 
В сезоне-2018/19 Малиновский забил 16 мячей и отдал 16 результативных передач в 51 матче. 
 


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