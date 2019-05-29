Новостей.COM ⇒
2019-05-29
Хавбек сборной Украины отказал "Спартаку". Футбол
Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский отказался от перехода в московский «Спартак».
Интерес к украинскому футболисту проявляет ряд клубов Испании, Англии, Италии и Португалии.
Руслан Малиновский. Фото: ffu.ua
При этом сам Малиновский сообщил, что конкретики в вопросе трансфера пока нет.
В сезоне-2018/19 Малиновский забил 16 мячей и отдал 16 результативных передач в 51 матче.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
Блохин раскритиковал политическое решение Мхитаряна не ехать в Баку на финал Лиги Европы. Футбол »»
29.05.2019 22:16
29.05.2019 22:16
←+Ctrl+→