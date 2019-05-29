Хавбек сборной Украины отказал "Спартаку". Футбол

Полузащитник «Генка» и сборной Украины Руслан Малиновский отказался от перехода в московский «Спартак».

Интерес к украинскому футболисту проявляет ряд клубов Испании , Англии, Италии и Португалии.

Руслан Малиновский. Фото: ffu.ua

При этом сам Малиновский сообщил, что конкретики в вопросе трансфера пока нет.

В сезоне-2018/19 Малиновский забил 16 мячей и отдал 16 результативных передач в 51 матче.