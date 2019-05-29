"Арсенал-Киев" сыграет без зрителей. Футбол

КДК УАФ вынес решение наказать «Арсенал-Киев» за грубые и некорректные высказывания официальных лиц клуба в адрес арбитров матча, а также за поведение, которое вредит репутации футбола.
Фото "Арсенал-Киев" сыграет без зрителей
Фото: arsenal-kyiv.com
 
Клуб обязали заплатить штраф в размере 100 тысяч гривен и провести следующий домашний матч без зрителей.
 
Следующий домашний матч «Арсенал-Киев» проведет в среду против «Карпат».
 
Клуб имеет право на апелляцию. При этом указывается, что эта встреча без болельщиков может пройти либо в УПЛ, либо в Первой лиге.
 
Это зависит от того, в каком дивизионе клуб будет выступать на момент вступления в силу решения КДК.
 
Наказание вынесено и по руководителю «Арсенала-Киева» Александру Москаленко. Ему запретили посещать ближайшие три матча клуба.
 
Причиной этого решения называли поведение болельщика, который после встречи с «Черноморцем» в раздевалке арбитров ударил рефери Виктора Копиевского.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Финалисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч. ФутболФиналисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч. Футбол
"Арсенал-Киев" - "Олимпик" - 1:1: Равноценный обмен. 30 тур"Арсенал-Киев" - "Олимпик" - 1:1: Равноценный обмен. 30 тур
"Пари Сен-Жермен" установил ценник на Мбаппе. Футбол"Пари Сен-Жермен" установил ценник на Мбаппе. Футбол
"Шахтер" - "Динамо" - 1:1. 30 тур"Шахтер" - "Динамо" - 1:1. 30 тур
На Чемпионате мира по хоккею определились все пары полуфиналистов
Блок рекламы


Похожие новости
В Испании разгорелся скандал с договорными матчами, задержан экс-игрок "Реала". ФутболВ Испании разгорелся скандал с договорными матчами, задержан экс-игрок "Реала". Футбол
Легенды "Челси" сошлись друг против друга в битве за право участия в Английской Премьер-Лиге. ФутболЛегенды "Челси" сошлись друг против друга в битве за право участия в Английской Премьер-Лиге. Футбол
Капитан "Реала" лично попросил президента клуба о трансфере в Китай, - СМИ. ФутболКапитан "Реала" лично попросил президента клуба о трансфере в Китай, - СМИ. Футбол
Молодежная сборная Украины по футболу одержала вторую победу на Чемпионате мираМолодежная сборная Украины по футболу одержала вторую победу на Чемпионате мира
Сборная Украины с победы стартовала на молодежном Чемпионате мира по футболуСборная Украины с победы стартовала на молодежном Чемпионате мира по футболу
Футбольные федерации Португалии и Люксембурга подали апелляции по делу МораесаФутбольные федерации Португалии и Люксембурга подали апелляции по делу Мораеса
Суркис без раздумий отказал "Наполи" в трансфере игрока "Динамо" за 18 млн евро, - СМИ. ФутболСуркис без раздумий отказал "Наполи" в трансфере игрока "Динамо" за 18 млн евро, - СМИ. Футбол
Финалисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч. ФутболФиналисты Лиги Европы в массовом количестве возвращают УЕФА билеты на матч. Футбол
Футболист шикарным голом на 92-й минуте лишил команду отца путевки в плей-офф национального чемпионатаФутболист шикарным голом на 92-й минуте лишил команду отца путевки в плей-офф национального чемпионата
"Пари Сен-Жермен" установил ценник на Мбаппе. Футбол"Пари Сен-Жермен" установил ценник на Мбаппе. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости