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2019-05-29
"Арсенал-Киев" сыграет без зрителей. Футбол
КДК УАФ вынес решение наказать «Арсенал-Киев» за грубые и некорректные высказывания официальных лиц клуба в адрес арбитров матча, а также за поведение, которое вредит репутации футбола.
Фото: arsenal-kyiv.com
Клуб обязали заплатить штраф в размере 100 тысяч гривен и провести следующий домашний матч без зрителей.
Следующий домашний матч «Арсенал-Киев» проведет в среду против «Карпат».
Клуб имеет право на апелляцию. При этом указывается, что эта встреча без болельщиков может пройти либо в УПЛ, либо в Первой лиге.
Это зависит от того, в каком дивизионе клуб будет выступать на момент вступления в силу решения КДК.
Наказание вынесено и по руководителю «Арсенала-Киева» Александру Москаленко. Ему запретили посещать ближайшие три матча клуба.
Причиной этого решения называли поведение болельщика, который после встречи с «Черноморцем» в раздевалке арбитров ударил рефери Виктора Копиевского.
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