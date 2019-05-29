"Арсенал-Киев" сыграет без зрителей. Футбол

КДК УАФ вынес решение наказать «Арсенал-Киев» за грубые и некорректные высказывания официальных лиц клуба в адрес арбитров матча, а также за поведение, которое вредит репутации футбола.

Фото: arsenal-kyiv.com

Клуб обязали заплатить штраф в размере 100 тысяч гривен и провести следующий домашний матч без зрителей.

Следующий домашний матч «Арсенал-Киев» проведет в среду против «Карпат».

Клуб имеет право на апелляцию. При этом указывается, что эта встреча без болельщиков может пройти либо в УПЛ, либо в Первой лиге.

Это зависит от того, в каком дивизионе клуб будет выступать на момент вступления в силу решения КДК.

Наказание вынесено и по руководителю «Арсенала-Киева» Александру Москаленко . Ему запретили посещать ближайшие три матча клуба.

Причиной этого решения называли поведение болельщика, который после встречи с «Черноморцем» в раздевалке арбитров ударил рефери Виктора Копиевского.