Легенды "Челси" сошлись друг против друга в битве за право участия в Английской Премьер-Лиге. Футбол

"Астон Вилла" выиграла сражение у "Дерби Каунти".

Легенды "Челси" сошлись друг против друга в битве за право участия в Английской Премьер-Лиге
Фото: EKD.me

Накануне на "Уэмбли" состоялся финальный матч плей-офф Чемпионшипа за право выхода в следующем сезоне в Английскую Премьер-Лигу.

В главной битве Лиги сошлись "Дерби Каунти" под руководством легенды "Челси" Фрэнка Лэмпарда и "Астон Вилла", в тренерский штаб которой входит не менее легендарная личность – экс-капитан "Челси" Джон Терри.

Матч за 105 млн фунтов (именно столько как минимум получает клуб, играющий в АПЛ, от продажи ТВ-прав) получился жарким.

"Вилланы" к 81-й минуте выигрывали 2:0, но гол футболиста "Дерби" превратил концовку поединка в захватывающее зрелище.

В итоге, "Астон Вилла" сумела отстоять преимущество в один мяч, стала победительницей плей-офф и спустя 3 года вернулась в АПЛ.

Стоит добавить, что после невыхода "Дерби" в АПЛ, перед Лэмпардом открывается прямая дорога по возвращению в "Челси", причем – на должность главного тренера, ведь отставка по окончанию сезона Маурицио Сарри вполне вероятна.


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