На Чемпионате мира по хоккею определились все пары полуфиналистов

Накануне на 83-м по счету Чемпионате мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице прошли четвертьфинальные поединки. Все они отличались особым упорством. В двух матчах для выявления победителя основного времени не хватило.

В матче Канада – Швейцария родоначальники хоккея спаслись от поражения за 0,4 сек. до окончания основного времени (2:2),

а в овертайме забросили победную шайбу 3:2.Второй поединок с овертаймом, как оказалось, предстояло сыграть командам Финляндии и Швеции. Шведы, выигравшие два последних ЧМ, считались фаворитами в поединке со своими географическими соседями.

Это мнение подтверждалось до предпоследней минуты третьего периода, когда сборная Финляндии сравняла счет 4:4. По-видимому, шведы очень расстроились этому обстоятельству и спустя всего полторы минуты после старта овертайма пропустили решающую шайбу 4:5 – турнир остался без действующего чемпиона.

США

В матче принципиальных соперников – РоSSии ивсё время впереди были рекордсмены по завоеванным титулам (27) - россияне, которые и выиграли, хоть и с минимальным преимуществом 4:3.В противостоянии команд Чехии и Германии до середины третьего периода счет был равным 1:1. Однако, в оставшееся основное время чехи сумели прибавить и забросить четыре безответные шайбы – итоговая победа 5:1.В полуфиналах, которые состоятся в субботу, 25 мая сыграют сборные Канады и Чехии, а также РоSSии и Финляндии.