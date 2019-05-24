На Чемпионате мира по хоккею определились все пары полуфиналистов
В Словакии завершается мировое первенство.
Накануне на 83-м по счету Чемпионате мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице прошли четвертьфинальные поединки. Все они отличались особым упорством. В двух матчах для выявления победителя основного времени не хватило.
В матче Канада – Швейцария родоначальники хоккея спаслись от поражения за 0,4 сек. до окончания основного времени (2:2),
Это мнение подтверждалось до предпоследней минуты третьего периода, когда сборная Финляндии сравняла счет 4:4. По-видимому, шведы очень расстроились этому обстоятельству и спустя всего полторы минуты после старта овертайма пропустили решающую шайбу 4:5 – турнир остался без действующего чемпиона.
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