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ЧМ-2019: Очередной разгром сборной Италии (ВИДЕО) Сборная Чехии разгромила Италию в матче группового турнира чемпионат мира-2019 - 8:0. Для итальянцев это пятое сухое поражение в пяти играх Фото: iihf.com Общая разность их шайб - 0:38, команда пропускает в среднем более 7 шайб за игру Россией и Швейцарией, которые провели на один матч меньше и очков еще не теряли. Сборная Чехии выиграла четыре игры из пяти и идет вровень си Швейцарией, которые провели на один матч меньше и очков еще не теряли. Чемпионат мира Групповой турнир Группа A Чехия - Италия - 8:0 (1:0, 4:0, 3:0) Голы: Гулаш - 1 (Кубалик), 7:04 - 1:0. Гудас - 1 (Яшкин), 27:09 - 2:0. Фролик - 4 (Моравчик, Симон), 32:07 - 3:0. Коварж - 3 (бол., Ворачек, Фролик), 33:43 - 4:0. Яшкин - 1 (Хитил, Ржепик), 34:17 - 5:0. Симон - 2 (Ворачек, Фролик), 56:02 - 6:0. Яшкин - 2 (Мусил, Ржепик), 57:42 - 7:0. Фролик - 5 (Коларж), 57:58 - 8:0. Вратари: Францоуз - Де Филиппо. Штраф: 2 - 6. Броски: 48 (15+16+17) - 15 (2+7+6). Судьи: Гуен, Ромасько. 17 мая. Братислава. "Словнафт-Арена".

Спорт-Экспресс

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