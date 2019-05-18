Капитан "Баварии" пропустит решающий матч чемпионата

Капитан и вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не сыграет в матче 34-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом".
 
Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Нико Ковач.
Фото Капитан "Баварии" пропустит решающий матч чемпионата
Мануэль Нойер. Фото: twitter.com/FCBayernEN
 
- Нойер делает прогресс.
 
Он на стадии выздоровления, но не будет играть в эти выходные, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача.
 
Напомним, что голкипер получил травму подколенного сухожилия в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Фортуны" (4:1).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в ЛондонеРестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне
Фаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча. ФутболФаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча. Футбол
"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге
ЧМ-2019: Сборная США обыграла британцев (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Сборная США обыграла британцев (ВИДЕО)  
Ультрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на полеУльтрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на поле
Блок рекламы


Похожие новости
После матча Украинской Премьер-лиги арбитр получил пощечинуПосле матча Украинской Премьер-лиги арбитр получил пощечину
Ультрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на полеУльтрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на поле
Английская Премьер-Лига запретит футболистам во время матча обращаться к судье с просьбой просмотреть VARАнглийская Премьер-Лига запретит футболистам во время матча обращаться к судье с просьбой просмотреть VAR
В Бразилии судья по мини-футболу умер во время матчаВ Бразилии судья по мини-футболу умер во время матча
Фаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча. ФутболФаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча. Футбол
Новшества в формате хоккейного чемпионата мираНовшества в формате хоккейного чемпионата мира
Кубок Стэнли: "Бостон" обыграл "Каролину" в первом матче (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Бостон" обыграл "Каролину" в первом матче (ВИДЕО)  
Журналистке, комментирующей в прямом эфире матч Лиги Европы, попали мячом точно в головуЖурналистке, комментирующей в прямом эфире матч Лиги Европы, попали мячом точно в голову
В матче НБА игрок забросил невероятный мяч из-за щитаВ матче НБА игрок забросил невероятный мяч из-за щита
"ПСЖ" выдал самую неудачную серию матчей в эпоху шейхов"ПСЖ" выдал самую неудачную серию матчей в эпоху шейхов
Последние новости
Подгружаем последние новости