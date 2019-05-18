Капитан "Баварии" пропустит решающий матч чемпионата

Капитан и вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не сыграет в матче 34-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом".

Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Нико Ковач.

Мануэль Нойер. Фото: twitter.com/FCBayernEN

- Нойер делает прогресс.

Он на стадии выздоровления, но не будет играть в эти выходные, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача.

Напомним, что голкипер получил травму подколенного сухожилия в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Фортуны" (4:1).