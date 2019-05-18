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2019-05-18
Капитан "Баварии" пропустит решающий матч чемпионата
Капитан и вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не сыграет в матче 34-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом".
Об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Нико Ковач.
Мануэль Нойер. Фото: twitter.com/FCBayernEN
- Нойер делает прогресс.
Он на стадии выздоровления, но не будет играть в эти выходные, - приводит пресс-служба клуба слова Ковача.
Напомним, что голкипер получил травму подколенного сухожилия в матче 29-го тура чемпионата Германии против "Фортуны" (4:1).
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