После матча Украинской Премьер-лиги арбитр получил пощечину
В судейской раздевалке произошел безобразный поступок.
В рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги киевский "Арсенал" принимал одесский "Черноморец". Матч двух аутсайдеров завершился сверхрезультативной ничьей 3:3.
Одесситам удалось сравнять счет на 90+1 минуте после реализованного пенальти.
После поединка в раздевалку для арбитров зашел человек и дал пощечину главному судье матча Виктору Копиевскому, сообщает в своем Facebook спортивный журналист Константин Андриюк.
Также сообщается, что рефери отметил данный инцидент в своем рапорте.
В комитете судей знают, кто это был и как он попал в раздевалку, однако "молчат", отметил журналист.
Добавим, что за 4 тура до финиша чемпионата столичный клуб располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице (25 очков), а одесситы ее замыкают (22 очка).
Напомним, в матче Второй лиги ультрас винницкой "Нивы" жестоко избили судью прямо на поле.
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