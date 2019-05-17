После матча Украинской Премьер-лиги арбитр получил пощечину

В судейской раздевалке произошел безобразный поступок.

В рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги киевский "Арсенал" принимал одесский "Черноморец". Матч двух аутсайдеров завершился сверхрезультативной ничьей 3:3.

Одесситам удалось сравнять счет на 90+1 минуте после реализованного пенальти.

После поединка в раздевалку для арбитров зашел человек и дал пощечину главному судье матча Виктору Копиевскому, сообщает в своем Facebook спортивный журналист Константин Андриюк.

Фото: .#facebook#.com/Andriyak
По всей видимости, неизвестный является сотрудником столичного клуба.

Также сообщается, что рефери отметил данный инцидент в своем рапорте.

В комитете судей знают, кто это был и как он попал в раздевалку, однако "молчат", отметил журналист.

Добавим, что за 4 тура до финиша чемпионата столичный клуб располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице (25 очков), а одесситы ее замыкают (22 очка).

Напомним, в матче Второй лиги ультрас винницкой "Нивы" жестоко избили судью прямо на поле.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в ЛондонеРестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне
"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге
Ультрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на полеУльтрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на поле
ЧМ-2019: Чемпион начинает с поражения (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Чемпион начинает с поражения (ВИДЕО)  
Лига 1: "Монпелье" в гостях выиграл у "Сент-Этьена"Лига 1: "Монпелье" в гостях выиграл у "Сент-Этьена"
Блок рекламы


Похожие новости
Клуб Английской Премьер-Лиги финансировался семьей Усамы бен ЛаденаКлуб Английской Премьер-Лиги финансировался семьей Усамы бен Ладена
Ультрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на полеУльтрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на поле
Английская Премьер-Лига запретит футболистам во время матча обращаться к судье с просьбой просмотреть VARАнглийская Премьер-Лига запретит футболистам во время матча обращаться к судье с просьбой просмотреть VAR
В Бразилии судья по мини-футболу умер во время матчаВ Бразилии судья по мини-футболу умер во время матча
Фаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча. ФутболФаны "Манчестер Сити" бросили бутылкой с пивом в легенду "Манчестер Юнайтед" после чемпионского матча. Футбол
Болельщики "Манчестер Юнайтед" оскорбили Погба после поражения команды на "Олд Траффорд"Болельщики "Манчестер Юнайтед" оскорбили Погба после поражения команды на "Олд Траффорд"
Бундеслига: Судьба титула решится в последнем туреБундеслига: Судьба титула решится в последнем туре
Раздевалка "Ливерпуля" после разгрома "Барселоны" (ВИДЕО)  Раздевалка "Ливерпуля" после разгрома "Барселоны" (ВИДЕО)  
В матче Кубка Стэнли хоккеист нанес подлый удар сзади после остановки игрыВ матче Кубка Стэнли хоккеист нанес подлый удар сзади после остановки игры
В чемпионате Португалии арбитр остановил матч на 2 минуты, чтобы лайнсмен сгонял в туалетВ чемпионате Португалии арбитр остановил матч на 2 минуты, чтобы лайнсмен сгонял в туалет
Последние новости
Подгружаем последние новости