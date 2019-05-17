Клуб Английской Премьер-Лиги финансировался семьей Усамы бен Ладена

"Шеффилд Юнайтед" получил ссуду от семьи "террориста номер один".

Клуб Английской Премьер-Лиги финансировался семьей Усамы бен Ладена
Кевин МакКейб (справа) и принц Абдулла
Фото: Sportimage

Совладельцы "Шеффилд Юнайтед" Кевин МакКейб и Его Королевское Высочество принц Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз аль Сауд вступили в битву за контроль над клубом с графства Саут-Йоркшир, который по итогам первенства в Чемпионшипе завоевал право на следующий сезон участвовать в Английской Премьер-Лиге.

Во время судебного разбирательства между совладельцами (у обоих - по 50% акций клуба), стало известно, что клуб получал ссуду в 3 млн фунтов от семьи "террориста номер один", "врага номер один США" - Усамы бен Ладена, сообщает Sheffield Star.

Платеж известен в клубе под названием "Проект Дельта", отмечает издание.

Маккейб и принц Абдулла в суде решали, были ли деньги возвращены. Саудовский принц настаивает, что это было сделано в рамках спонсорства.

Напомним, лидер исламистской террористической организации "Аль-Каида" бен Ладен был убит в Пакистане 2 мая 2011 года спецназом США. Операция под кодовым названием "Копье Нептуна" была санкционирована лично президентом США Бараком Обамой. После завершения операции американские военные доставили тело террориста в Афганистан для идентификации, а затем похоронили его в море в тот же день.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Рестлер скончался на ринге прямо во время поединка в ЛондонеРестлер скончался на ринге прямо во время поединка в Лондоне
"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге
Ультрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на полеУльтрас винницкой "Нивы" после принципиального матча жестоко избили судью прямо на поле
ЧМ-2019: Чемпион начинает с поражения (ВИДЕО)  ЧМ-2019: Чемпион начинает с поражения (ВИДЕО)  
Лига 1: "Монпелье" в гостях выиграл у "Сент-Этьена"Лига 1: "Монпелье" в гостях выиграл у "Сент-Этьена"
Блок рекламы


Похожие новости
После матча Украинской Премьер-лиги арбитр получил пощечинуПосле матча Украинской Премьер-лиги арбитр получил пощечину
"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге"Ливерпуль" все же сумел обойти "Манчестер Сити" в Английской Премьер-Лиге
Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба. ФутболКапитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба. Футбол
Шотландский футбольный клуб традиционно для себя представил форму полуобнаженной модельюШотландский футбольный клуб традиционно для себя представил форму полуобнаженной моделью
Бывший главный тренер "Барселоны" за несколько дней до своей смерти уговорил Месси остаться в клубеБывший главный тренер "Барселоны" за несколько дней до своей смерти уговорил Месси остаться в клубе
Зинченко продлил свой же уникальный рекорд в Английской Премьер-ЛигеЗинченко продлил свой же уникальный рекорд в Английской Премьер-Лиге
Еще один клуб Украинской Премьер-Лиги уволил главного тренера, - СМИЕще один клуб Украинской Премьер-Лиги уволил главного тренера, - СМИ
"Динамо" повторило клубный рекорд в матчах чемпионата Украины"Динамо" повторило клубный рекорд в матчах чемпионата Украины
Еще один украинский футбольный клуб лишен профессионального статусаЕще один украинский футбольный клуб лишен профессионального статуса
В украинском футболе после матча сотрудник клуба избил арбитраВ украинском футболе после матча сотрудник клуба избил арбитра
Последние новости
Подгружаем последние новости