"Шеффилд Юнайтед" получил ссуду от семьи "террориста номер один".

Совладельцы "Шеффилд Юнайтед" Кевин МакКейб и Его Королевское Высочество принц Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз аль Сауд вступили в битву за контроль над клубом с графства Саут-Йоркшир, который по итогам первенства в Чемпионшипе завоевал право на следующий сезон участвовать в Английской Премьер-Лиге.

Во время судебного разбирательства между совладельцами (у обоих - по 50% акций клуба), стало известно, что клуб получал ссуду в 3 млн фунтов от семьи "террориста номер один", "врага номер один США " - Усамы бен Ладена, сообщает Sheffield Star.

Платеж известен в клубе под названием "Проект Дельта", отмечает издание.

Маккейб и принц Абдулла в суде решали, были ли деньги возвращены. Саудовский принц настаивает, что это было сделано в рамках спонсорства.