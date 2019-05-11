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Судьбу финала Лиги Чемпионов Океании решил невероятный гол с 60 метров Гол Антуана Руина оказался единственным в матче. Фото: скриншот В финале Лиги Чемпионов Океании клуб из Новой Каледонии "Ианген Спорт" одержал минимальную победу над "Маджентой" 1:0. Единственный гол был забит в середине второго тайма Антуаном Руином, который заметил, что вратарь соперника вышел далеко из ворот, и забил гол ударом со своей половины поля.

LB.ua

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