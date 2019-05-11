Новостей.COM ⇒
2019-05-11
Судьбу финала Лиги Чемпионов Океании решил невероятный гол с 60 метров
Гол Антуана Руина оказался единственным в матче.
Фото: скриншот
В финале Лиги Чемпионов Океании клуб из Новой Каледонии "Ианген Спорт" одержал минимальную победу над "Маджентой" 1:0.
Единственный гол был забит в середине второго тайма Антуаном Руином, который заметил, что вратарь соперника вышел далеко из ворот, и забил гол ударом со своей половины поля.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« "Шахтер" - "Александрия" - 2:1. 28 тур (ВИДЕО)
11.05.2019 19:47
11.05.2019 19:47
←+Ctrl+→