"Брест" вышел в Лигу 1. Футбол

В следующем сезоне в Лиге 1 выступит "Брест".

Команда обеспечила себе путевку в элитный дивизион французского футбола

Фото: sb29.bzh

В матче 37-го тура лиги 2 "Брест" обыграл "Ньор".

За тур до конца чемпионата команда имеет 74 очка и уже не потеряет второе место, дающее право выйти в Лигу 1 напрямую.

Ранее первое место уже обеспечил себе "Метц" (78 очков), который также сыграет в элите в следующем сезоне.

В последний раз "Брест" выступал в Лиге 1 в сезоне-2012/13.

Чемпионат Франции

Лига 2

37-й тур

"Брест" - "Ньор" - 3:0 (2:0)

Голы: Шарбонье, 14 (1:0). Шарбонье, 33 (2:0). Курт, 63 (3:0).