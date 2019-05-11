"Брест" вышел в Лигу 1. Футбол

В следующем сезоне в Лиге 1 выступит "Брест".
 
Команда обеспечила себе путевку в элитный дивизион французского футбола.
 
Фото "Брест" вышел в Лигу 1
Фото: sb29.bzh
В матче 37-го тура лиги 2 "Брест" обыграл "Ньор".
 
За тур до конца чемпионата команда  имеет 74 очка и уже не потеряет второе место, дающее право выйти в Лигу 1 напрямую.
 
Ранее первое место уже обеспечил себе "Метц" (78 очков), который также сыграет в элите в следующем сезоне.
 
В последний раз "Брест" выступал в Лиге 1 в сезоне-2012/13.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 2
 
37-й тур
 
"Брест" -  "Ньор" - 3:0 (2:0)
 
Голы: Шарбонье, 14 (1:0). Шарбонье, 33 (2:0). Курт, 63 (3:0).


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