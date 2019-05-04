Кубок Стэнли: "Коламбус" упустил преимущество в серии (ВИДЕО)  

"Бостон" на выезде переиграл "Коламбус" в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли.
 
Счет в серии стал равный - 2-2.
 
Фото Кубок Стэнли: "Коламбус" упустил преимущество в серии (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
НХЛ
 
Кубок Стэнли
 
1/4 финала
 
Четвертый матч
 
"Коламбус" - "Бостон" - 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
 
Голы: Пастрняк - 4 (Макэвой), 3:33 - 0:1. Бержерон - 4 (бол., Маршан, Краг), 7:18 - 0:2. Панарин - 5 (Бьоркстранд, Дюбуа), 8:46 - 1:2. Керали - 2 (Хара, Бэкес), 48:40 - 1:3. Бержерон - 5 (бол., Пастрняк, Краг), 57:30 - 1:4.
 
Нереализованный буллит: Дженнер (Коламбус Блю Джэкетс), 6:52.
 
Вратари: Бобровский - Раск.
 
Штраф: 22 - 8.
 
Броски: 40 (15+12+13) - 46 (13+12+21).
 
3 мая. Коламбус. Nationwide Arena.
 
Счет в серии: 2-2.
 


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