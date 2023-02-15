Легендарний литовський баскетбольний клуб виставив свій кубок на аукціон для допомоги Україні

Литовці мають намір виручити пристойну суму.

Легендарний литовський баскетбольний клуб виставив свій кубок на аукціон для допомоги Україні
Аукціон завершиться завтра
© БК "Жальгіріс" / Twitter

Литовський баскетбольний клуб "Жальгіріс" продасть на благодійному аукціоні свій Кубок чемпіонів Литви у сезоні-14/15.

Повідомляється, що всі отримані кошти підуть на допомогу Україні, яка продовжує боротьбу проти російських окупантів.

"Каунаський "Жальгіріс" вболіває за Україну і дарує єдиний і неповторний трофей чемпіонів ЛКЛ 2014/2015. Це дуже символічно, адже війна в Україні розпочалася у 2014 році", – сказав тренер команди Гінтарас Крапікас, який у 2011/12 роках тренував маріупольский "Азовмаш".

Стартова ціна – 1000 євро, мінімальна ставка – 100 євро. Аукціон завершиться опівдні 16 лютого.

"Жальгіріс" - найстаріший і титулований литовський баскетбольний клуб, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів СРСР та Литви, переможець Євроліги 1999 року.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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