Легендарний литовський баскетбольний клуб виставив свій кубок на аукціон для допомоги Україні

Литовський баскетбольний клуб "Жальгіріс" продасть на благодійному аукціоні свій Кубок чемпіонів Литви у сезоні-14/15.

Повідомляється, що всі отримані кошти підуть на допомогу Україні, яка продовжує боротьбу проти російських окупантів.

"Каунаський "Жальгіріс" вболіває за Україну і дарує єдиний і неповторний трофей чемпіонів ЛКЛ 2014/2015. Це дуже символічно, адже війна в Україні розпочалася у 2014 році", – сказав тренер команди Гінтарас Крапікас, який у 2011/12 роках тренував маріупольский "Азовмаш".

Стартова ціна – 1000 євро, мінімальна ставка – 100 євро. Аукціон завершиться опівдні 16 лютого.

"Жальгіріс" - найстаріший і титулований литовський баскетбольний клуб, багаторазовий переможець та призер чемпіонатів СРСР та Литви, переможець Євроліги 1999 року.